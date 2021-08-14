90% кредитов идет на покупку жилья на вторичном рынке — НБУ

В июне 2021 года украинские банки выдали 955 ипотечных кредитов на общую сумму 774,6 млн грн. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: epravda.com.ua

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Всего за второй квартал банками выдано 2839 ипотечных кредитов почти на 2,3 млрд грн, за первое полугодие — 4652 ипотечных кредита на общую сумму более 3,6 млрд грн.

Как изменились показатели

По сравнению с первым полугодием прошлого года объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении.

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Вторичный рынок

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости еще больше усилили свое преимущество: в июне их доля превысила 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежным объемом.

Рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.

Ставки

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила в июне 17,3% на первичном и 13,2% — на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0.1 в. п. и на 0.7 в. п.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин