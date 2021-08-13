Рынок электромобилей вырос. Что покупают украинцы
Доля зарегистрированных новых электромобилей выросла в июле до 12% (с 8% в июле 2020 года) от общего количества регистраций электрокаров. Об этом сообщает Укравтопром.
Фото: ukrautoprom.com.ua
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В прошлом месяце первую регистрацию прошли 93 новых электромобиля.
Топ-5 популярных электромобилей
Наиболее популярной моделью остается Nissan Leaf — 207 электрокаров получили украинские номера.
На втором месте Tesla Model 3 — 72 авто.
На третьей позиции сразу две модели — Chevrolet Bolt и Tesla Model S — по 38 авто.
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Четвертая —Hyundai Kona c 33 регистрациями. Пятая — Renault Zoe c 30 регистрациями.
Самой покупаемой моделью среди новых электромобилей стала JAC iEVS4 — зарегистрировано 16 таких авто. У автодилеров его стоимость составляет около $19 000.
Сколько зарегистрировано всего
Всего в июле был зарегистрирован 771 электромобиль, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, добавляют в ассоциации.
Всего с начала года в Украине зарегистрировано 4 400 электромобилей, из них 90% — бывшие в употреблении.
Источник: МинФин