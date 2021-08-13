Половина пользователей отказалась от мобильных кошельков из-за требований финмониторинга

Примерно половина пользователей мобильных финансовых сервисов оказалась не готова проходить идентификацию, как того требует новый закон о финмониторинге. Об этом в интервью «Минфину» рассказал президент Киевстар Александр Комаров.

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По словам Комарова, если раньше каждый месяц у Киевстара было 500 тыс. активных клиентов, которые пользовались хотя бы одной услугой мобильных финансов, то сейчас — около 250−300 тыс.

«Мы адаптировались под ту модель, которая сегодня разрешена государством. Что-то перестали делать с электронными деньгами, что-то делаем, но пока не развиваем дальше. То есть предоставляем услуги мобильных финансовых сервисов в урезанном масштабе», — рассказывает президент Киевстар.

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Почему скоро все изменится

30 июня парламент принял закон «О платежных услугах» (№ 1591-ІХ).

Закон позволяет мобильным операторам развиваться как полноценным финансовым институтам. Например, самостоятельно открывать платежные счета, выпускать карты и прочее.

«Это интересная площадка для развития. Раньше мы уже работали с электронными деньгами, но поставили на паузу развитие этих сервисов. Потому что хотели увидеть, как будет сформулирован закон о платежных услугах», — отметил Александр Комаров.

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Одна из норм закона позволяет абонентам оплачивать цифровые товары с баланса телефона. «Я думаю, что мы сейчас начнем снова развивать это направление, если с учетом ограничений закона у нас сложится бизнес-кейс», — прогнозирует президент Киевстар. Он также рассказал, что компания смотрит и на другие сервисы. Например, работает над удаленной идентификацией.

Полный текст интервью Александра Комарова

Источник: МинФин