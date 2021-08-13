Налоговая Ирана призвала легализовать биткоин-биржи
Национальное налоговое управление Ирана (INTA) выступило за создание правовой основы для налогообложения работающих в стране криптовалютных бирж. Об этом сообщает Forklog со ссылкой на местные СМИ.
Фото: happycoin.club
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Легализация криптобирж
«Легализация криптобирж необходима для взимания налогов. Законные операции должны быть ограничены авторизованными биржами, которым разрешено конвертировать валюту, отслеживая транзакции», — цитируют издания предложение ведомства.
В INTA считают, что жесткие меры в отношении криптоторговых платформ оказывают обратное воздействие и создают условия для черного рынка.
В качестве основы для взимания налогов INTA предлагает использовать транзакции бирж. При этом правила должны включать штрафы и правовые последствия для платформ, которые откажутся предоставлять управлению данные по операциям пользователей, подчеркнули в ведомстве.
INTA предложило три варианта налогообложения:
- налог на прирост капитала;
- фиксированный базовый налог;
- налог на профессию.
Ведомство также предлагает установить ограничения на операции с децентрализованными платформами в соответствии с нормами по борьбе с отмыванием денег.
Предыстория
Напомним, в июне 2021 года президент страны призвал как можно скорее разработать нормативно-правовую базу для криптовалют.
В 2019 году власти Ирана признали майнинг цифровых активов промышленной деятельностью, а в 2020 году ввели лицензирование в индустрии.
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В июне 2021 года СМИ сообщили, что Министерство промышленности Ирана разрешило работу 30 компаний по добыче криптовалют. Однако майнинг в стране запрещен до сентября из-за проблем с электроснабжением.
Источник: МинФин