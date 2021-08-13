Курс валют на вечер 13 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар подешевел на 7 копеек на покупке и продаже, евро прибавил 1 копейку в покупке и в продаже.

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Валюта Открытие 13 августа Закрытие 13 августа Изменения доллар 26,71/26,73 26,64/26,66 7/7 евро 31,34/31,36 31,35/31,37 1/1 рубль 0,3632/0,3636 0,3629/0,3633 0,0003/0,0003

Напомним, 12 августа торги завершились в диапазоне 26,7300−26,7500 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,3516−31,3750 грн/евро, торги по рублю — 0,3630−0,3634 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,68−26,85 гривны. Евро покупают по 31,23 гривны, продают по 31,55 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,72−26,85 гривны, евро — 31,23−31,44 гривны.

Источник: МинФин