Финансы

Курс валют на вечер 13 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар подешевел на 7 копеек на покупке и продаже, евро прибавил 1 копейку в покупке и в продаже.

1

Валюта

Открытие 13 августа

Закрытие 13 августа

Изменения

доллар

26,71/26,73

26,64/26,66

7/7

евро

31,34/31,36

31,35/31,37

1/1

рубль

0,3632/0,3636

0,3629/0,3633

0,0003/0,0003

Напомним, 12 августа торги завершились в диапазоне 26,7300−26,7500 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,3516−31,3750 грн/евро, торги по рублю — 0,3630−0,3634 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,68−26,85 гривны. Евро покупают по 31,23 гривны, продают по 31,55 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,72−26,85 гривны, евро — 31,23−31,44 гривны.

Источник: МинФин

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