Финансы
Курс валют на вечер 13 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар подешевел на 7 копеек на покупке и продаже, евро прибавил 1 копейку в покупке и в продаже.
1
|
Валюта
|
Открытие 13 августа
|
Закрытие 13 августа
|
Изменения
|
доллар
|
26,71/26,73
|
26,64/26,66
|
7/7
|
евро
|
31,34/31,36
|
31,35/31,37
|
1/1
|
рубль
|
0,3632/0,3636
|
0,3629/0,3633
|
0,0003/0,0003
Напомним, 12 августа торги завершились в диапазоне 26,7300−26,7500 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,3516−31,3750 грн/евро, торги по рублю — 0,3630−0,3634 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,68−26,85 гривны. Евро покупают по 31,23 гривны, продают по 31,55 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,72−26,85 гривны, евро — 31,23−31,44 гривны.
Источник: МинФин