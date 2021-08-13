Как изменились цены на аренду жилья в городах-миллионниках

Накануне учебного года аренда комнат и квартир в Киеве, Харькове и Днепре по сравнению с весной подорожала на 3%, в Одессе — на 5%, а во Львове — на 2%. Тем, кто планирует подыскать в столице новое отдельное жилье на долгий срок, придется выложить не менее 7 тыс. грн, а в регионах — от 5 тыс. Об этом говорится в аналитике OLX Недвижимость.

Фото: 056.ua

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Где выгоднее арендовать жильеКиев

Если в прошлом году, после первого локдауна и до осени, цены на аренду недвижимости в столице снизились на 6−9%, то в этом году ситуация другая — цены на жилье растут. По сравнению с апрелем долгосрочная аренда в Киеве подорожала на 3%.

Самый дешевый вариант, комната в Деснянском районе, обойдется примерно в 3100 грн в месяц. Что касается Печерского района, то аренда комнаты стоить 7500 грн, а это на 23% больше, чем весной. В среднем же, стоимость части квартиры в Киеве составляет 4,5 тыс. грн, что на 12% дороже по сравнению с весенними месяцами. Комната, конечно, обойдется дешевле, а стоимость на нее не будет сильно отличаться от района — это примерно 3600 грн.

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В Киеве зафиксировано наибольшее расхождение цен за аренду всей квартиры. Например, единичка на Троещине в среднем будет стоить 7 тыс. грн, а вот в самом центре на Печерске — на 130% дороже.

Харьков

В этом городе самое дешевое жилье находится в Московском и Немышлянском районах. Комнаты там стоят 2700 грн и 2800 грн соответственно. В общем, аренда отдельной комнаты (при условии, что кто-то будет снимать соседнюю) составляет 3 тыс. грн, тогда как часть квартиры обойдется в 3,5 тыс. грн.

Арендовать целую однокомнатную квартиру будет стоить от 5 тыс. грн в отдаленных жилых массивах. В центре города такое же жилье будет стоить на 50% дороже.

Днепр

Самые бюджетные комнаты для аренды в Днепре находятся в Новокадацком районе — 2200 грн/мес. Кстати, средняя цена по городу практически не отличается и составляет 2400 грн. Снять часть квартиры в Индустриальном районе можно за 2500 грн, тогда как в Центральном — средняя стоимость составит 4 тыс. грн.

В центре Днепра аренда однушки обойдется в 8,5 тыс. грн, а вот на другом берегу в Индустриальном районе можно найти квартиру и за 5 тыс. грн.

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Одесса

Среди городов-миллионников именно в Одессе самые бюджетные варианты долгосрочной аренды жилья, что явно связано со спадом туристического сезона. К примеру, аренда части квартиры в Суворовском районе будет стоить примерно 1 тыс. грн (2250 — средняя цена по городу), комнату там же — за 2,5 тыс. грн (2800 — в среднем).

В Одессе цены на аренду целой квартиры определились приближенностью к морю и к центру города. Поэтому Приморский — самый дорогой — однокомнатная здесь будет стоить 8,5 тыс. грн, а вот в отдаленном Суворовском районе можно снять жилье на 35% дешевле.

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Львов

По данным аналитики OLX Недвижимость в городе Льва бюджетное жилье можно найти в любом районе. Например, за 2500 грн можно арендовать комнату в Галицком, Железнодорожном, Сиховском и Франковском районах. В последнем за такую ​​же сумму можно снять и часть квартиры (3200 — средняя цена по городу).

Во Львове сложилась уникальная ситуация по аренде целой квартиры: в городе наименьшая разница в стоимости между центральными районами и отдаленными. В историческом Галицком районе однокомнатное жилье обойдется в 7,5 тыс. грн — как и у двух других спальных районах.

Рейтинг застройщиков Киева за 1−2 квартал 2021

Источник: МинФин