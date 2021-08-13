Главное за неделю: банкротство банка «Земельный капитал», план приватизации Привата, Народный рейтинг банков и мобильные по паспортам

Александр Комаров: Мобильные операторы будут использовать косвенную идентификацию абонентов

Мобильные операторы скоро смогут выпускать платежные карты и осуществлять денежные переводы. Такие возможности им открыл новый закон о платежных услугах. «Минфин» расспросил президента Киевстара Александра Комарова, как его компания собирается конкурировать с банками, когда планирует запускать 5G и будут ли расти тарифы мобильных операторов.

До приватизации Приватбанк закроет свыше 300 отделений и уволит более 6000 сотрудников

Кабинет Министров 11 августа утвердил Стратегию развития Приватбанка до 2024 года. Стратегия предусматривает деление его на «хороший» и «плохой» с последующей приватизацией «хорошего» банка. К 2024 году так называемый «хороший» Приватбанк планирует располагать 1250 отделениями и персоналом порядка 15,5 тыс человек.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк Земельный капитал

Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода банка Земельный капитал с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 12 августа 2021 по 11 сентября 2021 (включительно).

НБУ 11 августаотнес банк Земельный капитал к категории неплатежеспособных.

На сайте «Минфин» еще в июле начали появляться жалобы клиентов банка Земельный капитал. Тема претензий одна и та же — банк не возвращал вкладчикам депозиты.

В Украине хотят ввести мобильную связь по паспорту. Законопроект вынесли на обсуждение

Проект изменений в закон «Об электронных коммуникациях» по принудительной регистрации абонентов мобильной связи опубликовали для обсуждения — в частности, так хотят бороться с «серым импортом». Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета по вопросам цифровой трансформации Верховной Рады.

СБУ «накрыла» подпольные криптообменники в Киеве. Ежемесячно проводили до 30 миллионов (фото)

Служба безопасности заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины. Об этом говорится в сообщении службы.

Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября

Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

«Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций с коронавирусом», — написал в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Народный рейтинг банков: скрытые комиссии SWIFT-платежей и фальшивые бонусы

В июле Народный рейтинг банков кардинально поменялся благодаря новой методике оценки. Мы нашли способ объективнее оценивать лояльность финучреждений к клиентам.

На вершине рейтинга по-прежнему остаются «народные любимчики»: monobank, А-Банк и sportbank.

Какие банки улучшили, а какие потеряли свои позиции — в свежем обзоре «Минфина».

Почему Китай легко раздает кредиты другим государствам и скрывает их условия

Китай — крупнейший кредитор в мире. На первый взгляд, он предоставляет выгодные займы. Но если копнуть глубже, оказывается, что полученные средства могут вредить национальным интересам заемщиков.

Источник: МинФин