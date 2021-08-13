Facebook отложил до января возвращение сотрудников в американские офисы

Facebook отказался требовать от своих сотрудников в США возвращения к работе в офисах до января. Причина пересмотра сроков возвращения к офисной работе — растущее число случаев заражения дельта-штаммов коронавируса в стране. Об этом передает The Wall Street Journal.

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Позиция руководства

«Данные, а не даты — вот что движет нашим подходом к возвращению в офис. Мы продолжаем следить за ситуацией и работать с экспертами, чтобы обеспечить наше возвращение в офисные планы с приоритетом безопасности каждого», — сказала представитель Facebook Трейси Клейтон.

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Компания заявила в четверг, что может открыть некоторые из своих офисов позже в этом году с различным уровнем занятости в зависимости от ситуации с COVID-19. Ранее она планировала осенью вернуть сотрудников в свои кампусы.

Компания недавно объявила, что сотрудники, приходящие на работу в любой из ее американских кампусов, должны будут пройти вакцинацию против COVID-19, но эта политика будет реализована в зависимости от местных правил. Она также сохранила возможность удаленной работы для тех, кто отказывается от физического присутствия в офисах.

В июне компания расширила права на удаленную работу для всех уровней компании, включая начинающих сотрудников и инженеров начального уровня. Тогда главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг заявил, что он лично планирует потратить до половины следующего года на удаленную работу.

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Что у других техногигантов

Другие американские технологические гиганты, в том числе Amazon, также отложили возвращение офиса до января.

Ранее «Минфин» писал, что Google уменьшит зарплату своим сотрудникам, которые будут работать из дома.

Ранее «Минфин» писал о преимуществах работы онлайн и какие профессии популярны для дистанционной формы работы.

В мае 2020 года Google, Facebook, Microsoft и Amazon разрешили сотрудникам работать из дома до октября, а возможно, и до конца года.

Перспективы «удаленки»

К 2028 году 73% компаний будут хотя бы частично работать с удаленными сотрудниками, по данным Upwork. До коронавируса таких компаний было меньше 30%.

В 2018 году в США экономия среди компаний на сотрудниках, которые работали удаленно, составила, по оценкам экспертов, $5 млрд.

HubSpot сообщает, что 83% опрошенных признают: удаленная работа делает их более счастливыми, а 77% сотрудников удаленно работают продуктивнее.

Источник: МинФин