Удачный старт. Токен Harvest Finance подорожал на 400%

Цена токена Harvest Finance (FARM) выросла на 391% после начала торгов на криптовалютной бирже Binance. Стоимость цифровой монеты в моменте достигала отметки в $958. Об этом пишет РБК.

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11 августа Harvest Finance торгуется на уровне $347 (снижение на 64% от максимума). Капитализация токена превысила $200 млн, по данным CoinGecko.

По состоянию на 16:45 стоимость токена Harvest Finance составляет $284,43.

Предыстория

Биржа Binance утром 11 августа уведомила пользователей о размещении двух новых токенов в своей инновационной зоне Harvest Finance (FARM) и Alpaca Finance (ALPACA). В этой зоне торговая площадка размещает новые цифровые монеты, которые имеют более высокую волатильность.

После начала торгов на Binance цена токена Alpaca Finance выросла на 71% (с $0,96 до $1,65).

КУРС КРИПТОВАЛЮТ НА «МИНФИНЕ»

Alpaca Finance — это протокол кредитования, позволяющий получать доходность с использованием заемных средств в Binance Smart Chain. ALPACA — это собственный токен платформы, который используется для распределения платы за производительность, получения вознаграждений, управления сетью и эксклюзивного доступа к NFT.Harvest Finance — это агрегатор доходности, целью которого является увеличение доходности активов, размещенных в хранилищах Harvest в экосистеме DeFi. FARM — это собственный токен протокола, который используется для управления сетью, распределения прибыли между поставщиками ликвидности и вознаграждения пользователей за размещение токена.

Источник: МинФин