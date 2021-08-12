Три цветных металла, которые выиграют от распространения солнечной энергетики

По прогнозам энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie, переход человечества к возобновляемым источникам энергии уже в ближайшие несколько лет приведет к росту спроса на неблагородные металлы, пишет CNBC.

Фото: avionalloys.com

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В опубликованном 9 августа отчете аналитики компании заявляют, что по мере выполнения правительствами взятых на себя обязательств по борьбе с глобальным потеплением, роль солнечной энергетики будет расти. Параллельно вырастет и спрос на определенные цветные металлы.

Особое внимание Wood Mackenzie рекомендовало обратить на три металла: алюминий, медь и цинк. Авторы отчета спрогнозировали для них три возможных сценария, в зависимости от успешности международного сообщества в ограничении изменения климата.

Алюминий

Базовый сценарий Wood Mackenzie предполагает, что к концу века температура поднимется на 2,8°C — 3 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. В этой ситуации спрос на алюминий для нужд солнечной энергетики вырастет с 2,4 млн т в 2020 году до 4,6 млн т в 2040 году.

Как правило, алюминий используется в рамах солнечных панелей и их конструктивных частях, замечает Камил Влазли, старший аналитик компании Wood Mackenzie.

Если повышение глобальной температуры будет удерживаться между 1,5°C и 2 °C, это будет означать что к 2040 году спрос на алюминий со стороны производителей солнечной энергии достигнет от 8,5 до 10 млн т в год, говорят аналитики.

По самому оптимистичному сценарию, в рамках которого использование возобновляемых источников энергии резко возрастет и потепление удастся ограничить 1,5°C, спрос на солнечную энергетику составит 12,6% общего мирового потребления алюминия к 2040 году — по сравнению с 3% в 2020 году.

Медь

Медь, используемая в линиях электропередачи и солнечных коллекторах, также выигрывает от распространения солнечной энергетики, считает Wood Mackenzie.

Базовый сценарий доклада предполагает, что спрос на медь среди производителей солнечной энергии возрастет с 0,4 млн т в год в 2020 году до 0,7 млн т в год к 2040 году.

Использование меди в секторе солнечной энергетики вырастет до 1,3 млн т к 2040 году, если глобальное потепление будет сдержанно на уровне 2 °C, и до 1,6 млн т, если глобальное потепление удастся ограничить до 1,5°C.

Цинк

Аналитики отметили, что только цинковое покрытие может обеспечить дешевую и долговечную защиту от коррозии. Поэтому этот металл используется в конструктивных элементах солнечных панелей.

Сейчас на солнечные электростанции приходится около 0,4 млн т ежегодного глобального потребления цинка, говорится в докладе.

В случае повышения температуры на 2,8°C — 3 °C, этот показатель, по прогнозам, возрастет до 0,8 млн тонн к 2040 году.

С повышением температуры до 2 °C спрос на цинк вырастет до 1,7 млн т в год к 2040 году. Если же потепление будет успешно ограничено 1,5°C, потребление цинка в солнечном секторе возрастет до 2,1 млн т в год.

Энергия будущего

Прогнозы Wood Mackenzie по трем металлам касались только спроса со стороны сектора солнечной энергетики, а не общего мирового спроса.

Влазли отметил в докладе, что благодаря падению производственных затрат и повышению эффективности солнечная энергия дешевеет во всем мире.

«В результате солнечная во многих частях США и нескольких других странах уже дешевле, чем любые другие технологии, — прокомментировал он. — Пока расходы будут падать, доля солнечной энергии в энергоснабжении будет расти и начнет вытеснять другие формы генерации. Это открывает огромные возможности для сектора неблагородных металлов».

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Контекст

По Парижскому соглашению, которое было подписано 196 странами, участники обязались не допустить повышения глобальной температуры более чем на 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем и направить усилия на ограничение потепления 1,5°C.

В прошлом году в Евросоюзе «зеленая» энергетика впервые обогнала ископаемое топливо. За первую половину года выбросы углекислого газа в энергетическом секторе сократились почти на четверть.

Источник: МинФин