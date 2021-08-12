Финансы

Похитивший более $600 миллионов хакер начал возвращать украденное

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Хакер, взломавший проект Poly Network и похитивший $611 млн, начал возвращать украденные средства. Об этом сообщили разработчики Poly Network в Twitter, пишет РБК.

Фото: ubr.ua

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Возврат активов

11 августа злоумышленник уже вернул активы на $4,77 млн. Хакер вернул $2,65 млн в Ethereum, $1,1 млн в токенах Binance Smart Chain и $1 млн в стейбкоинах USDC на Polygon.

pic.twitter.com/AP4tCC565d

— Poly Network (@PolyNetwork2) August 11, 2021
Предыстория

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Протокол Poly Network был взломан 10 августа в результате крупнейшей на текущий момент хакерской атаки в сфере DeFi.

Источник: МинФин

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