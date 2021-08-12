Похитивший более $600 миллионов хакер начал возвращать украденное

Хакер, взломавший проект Poly Network и похитивший $611 млн, начал возвращать украденные средства. Об этом сообщили разработчики Poly Network в Twitter, пишет РБК.

Фото: ubr.ua

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Возврат активов

11 августа злоумышленник уже вернул активы на $4,77 млн. Хакер вернул $2,65 млн в Ethereum, $1,1 млн в токенах Binance Smart Chain и $1 млн в стейбкоинах USDC на Polygon.

pic.twitter.com/AP4tCC565d

— Poly Network (@PolyNetwork2) August 11, 2021

Предыстория

Утром 11 августа хакер сообщил разработчикам Poly Network, что готов вернуть похищенные средства.

Так он ответил на открытое письмо разработчиков, в котором они попросили злоумышленников вернуть похищенные средства. Создатели проекта объяснили хакерам, что они совершили самую большую кражу в истории сферы децентрализованных финансов (DeFi), поэтому власти многих стран будут их преследовать.

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Один из хакеров, 10 августа взломавших протокол Poly Network и похитивших с него более $611 млн, отправил $42 тыс. в ETH на адрес случайного пользователя. После того, как адреса злоумышленников были опубликованы публично, на них начали приходить пустые транзакции, содержащие различные сообщения.

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Протокол Poly Network был взломан 10 августа в результате крупнейшей на текущий момент хакерской атаки в сфере DeFi.

Источник: МинФин