Почему золото дешевеет. Что будет с ценами до конца года

С начала этого года биржевые цены на золото упали на 7%, с примерно $1900 до ниже $1800 за унцию. Руководитель департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко связывает это с надеждами инвесторов на быстрое восстановление экономики после коронакризиса.

Фото: rbc.ua

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«Аппетит инвесторов к риску вырос и привел к оттоку капиталов из финансовых инструментов, связанных с золотом», — поясняет эксперт.

По его словам, на ближайшее будущее большинство наблюдателей видят перспективы золота не особо радужными: ведущие экономики, скорее всего, продолжат восстановление, а центробанки, прежде всего ФРС США, будут сворачивать масштабную поддержку рынков. Это должно привести к снижению стоимости госбумаг США и росту их доходностей, а значит, сделают золото еще менее привлекательным.

«Таким образом, вполне вероятен сценарий, при котором к концу года золото еще потеряет в цене. Если инвестор не ожидает шоков в мировой экономике, то соотношение доходности и рисков сейчас говорит не в пользу покупки золота», — прокомментировал он ситуацию для «Минфина».

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Сколько золото стоит сейчас

Во время торгов 11 августа цена за тройскую унцию золота составляет около $1737. В августе прошлого года цена на золото превышала $2000 за тройскую унцию. Последний раз стоимость золота превышала $1900 в июне этого года, после чего начала снижаться.

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Источник: МинФин