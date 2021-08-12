Ощадбанк поддержал Приват. Программу «5-7-9» нужно продлить

Ощадбанк, по объемам финансирования является одним из лидеров программы «Доступные кредиты 5−7−9%», не разделяет мнение некоторых банков относительно ее возможного сокращения. Об этом говорится в сообщении банка.

Фото: delo.ua

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Аргументы банка

С момента старта программы почти 3000 отечественных предприятий микро-, малого и среднего бизнеса получили доступные кредиты в Ощадбанке.

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«Программа «Доступные кредиты 5−7−9%» должна продолжаться, ведь за полтора года она стала действительно эффективным инструментом поддержки украинского предпринимательства, особенно в условиях коронакризиса, и имеет значительный потенциал. С одной стороны — меньше кредитная нагрузка на бизнес дает возможность брать большие займы, что в свою очередь стимулирует экономику и способствует детенизации бизнеса. С другой стороны благодаря этой программе банки стали конкурировать на качественно новом уровне, ведь все участники предлагают одинаковые условия, и выигрывает тот, кто предлагает более качественный сервис и индивидуальный подход», — отметила директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощада Наталья Буткова-Витвицкая.

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Сколько выдано кредитов

По сумме предоставленных кредитов, которая составляет 5,9 млрд грн, он является лидером среди государственных банков и входит в ТОП-3 банков-участников программы.

Из этой суммы более 1,4 млрд грн направлено на инвестиционное кредитование, 3,5 млрд грн — на антикризисное кредитования.

Напомним

9 августа Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, направил письмо в Нацбанк и Минфин с просьбой «ограничить реализацию программы «Доступные кредиты 5−7−9%».

В Украине 1 февраля 2020 стартовала утвержденная правительством программа «Доступные кредиты 5−7−9%». Предоставление трех возможных ставок по кредитам — 5%, 7% или 9% — зависит от размера бизнеса и срока его деятельности.

В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу «Доступные кредиты 5−7−9%» на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее эта сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством было увеличена максимальная сумма кредита по программе 2 млн грн до 3 млн грн.

Источник: МинФин