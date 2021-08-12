Курс валют на вечер 12 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар подешевел на 3 копейки на покупке и продаже, евро потеряло 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 12 августа Закрытие 12 августа Изменения доллар 26,76/26,78 26,73/26,75 3/3 евро 31,39/31,42 31,35/31,37 4/5 рубль 0,3639/0,36343 0,3630/0,3634 0,0009/0,0009

Напомним, 11 августа торги завершились в диапазоне 26,7750−26,7950 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,4204−31,4439 грн/евро, торги по рублю — 0,3628−0,3632 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,74−26,91 гривны. Евро покупают по 31,25 гривны, продают по 31,60 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,83−26,95 гривны, евро — 31,40−31,55 гривны.

Источник: МинФин