Финансы
Курс валют на вечер 11 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар не изменился на покупке и продаже, евро прибавило в покупке и в продаже 7 копеек.
0
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Валюта
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Открытие 11 августа
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Закрытие 11 августа
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Изменения
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доллар
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26,77/26,79
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26,77/26,79
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0/0
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евро
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31,35/31,37
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31,42/31,44
|
7/7
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рубль
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0,3620/0,3626
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0,3628/0,3632
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0,0008/0,0006
Напомним, 10 августа торги завершились в диапазоне 26,7850−26,8050 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,3813−31,4047 грн/евро, торги по рублю — 0,3621−0,3625 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,74−26,92 гривны. Евро покупают по 31,25 гривны, продают по 31,59 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,86−26,98 гривны, евро — 31,38−31,54 гривны.
Источник: МинФин