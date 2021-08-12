Курс валют на вечер 11 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар не изменился на покупке и продаже, евро прибавило в покупке и в продаже 7 копеек.

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Валюта Открытие 11 августа Закрытие 11 августа Изменения доллар 26,77/26,79 26,77/26,79 0/0 евро 31,35/31,37 31,42/31,44 7/7 рубль 0,3620/0,3626 0,3628/0,3632 0,0008/0,0006

Напомним, 10 августа торги завершились в диапазоне 26,7850−26,8050 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,3813−31,4047 грн/евро, торги по рублю — 0,3621−0,3625 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,74−26,92 гривны. Евро покупают по 31,25 гривны, продают по 31,59 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,86−26,98 гривны, евро — 31,38−31,54 гривны.

Источник: МинФин