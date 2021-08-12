Главное за четверг: мобильные по паспортам, авральная скупка валюты и подпольные криптообменки

Украинцы купили валюты в августе на $45 миллионов больше, чем продали — Данилишин

С начала месяца чистая покупка населением иностранной валюты составила $45 млн. При этом с начала года чистая продажа составляла около $2 млрд. Об этом на странице в фейсбук написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

По словам Данилишина, в течение недели обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке находился под умеренным давлением, укрепившись на 0,3% до 26,8 гривны за $1.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк Земельный капитал

Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода банка Земельный капитал с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 12 августа 2021 по 11 сентября 2021 (включительно).

На сайте «Минфин» еще в июле начали появляться жалобы клиентов банка Земельный капитал. Тема претензий одна и та же — банк не возвращал вкладчикам депозиты.

СБУ «накрыла» подпольные криптообменники в Киеве. Ежемесячно проводили до 30 миллионов (фото)

Служба безопасности заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины. Об этом говорится в сообщении службы.

В Украине хотят ввести мобильную связь по паспорту. Законопроект вынесли на обсуждение

Проект изменений в закон «Об электронных коммуникациях» по принудительной регистрации абонентов мобильной связи опубликовали для обсуждения — в частности, так хотят бороться с «серым импортом». Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета по вопросам цифровой трансформации Верховной Рады.

Источник: МинФин