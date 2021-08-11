Сенат США одобрил план на $1 триллион. Реакция рынка

10 августа Верхняя палата Конгресса США (Сенат) приняла инфраструктурный план на сумму $1 трлн. Программа помощи президента Джо Байдена включает масштабную модернизацию всей инфраструктуры страны. Об этом пишет РБК.

Фото: glavcom.ua

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На что пойдут деньги

Среди главных трат — строительство дорог, обновление энергетической и коммунальной систем, а также адаптация к «зеленым» технологиям.

«Сегодня мы доказали, что демократия все еще может работать. Мы все еще можем собраться вместе, чтобы сделать большие вещи, важные вещи для американского народа», — заявил президент США Джо Байден в Белом доме.

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Что дальше

Теперь законопроект должен быть принят в Палате Представителей, нижней палате Конгресса США, которая находится на каникулах до 20 сентября. Ее спикер Нэнси Пелоси заявила, что не допустит голосования по инфраструктурному плану, пока Сенат не примет пакет социальных расходов на $3,5 млрд.

Как отреагировал рынок

После выхода новости выросли акции металлургов, застройщиков и прочих бизнесов, продукция которых может понадобиться для осуществления плана, обратил внимание американский агрегатор инвестиционных идей Seeking Alpha.

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Сталелитейные компании

Nucor — рост на 9,85%, до $118,4

U.S. Steel — рост на 5,73%, до $28,58

Cleveland-Cliffs — рост на 5,43%, до $26,12

Производители меди и алюминия

Freeport-McMoRan — рост на 5,2%, до $38,35

Alcoa — рост на 8,02%, до $43,78

Девелоперы и стройоборудование

Caterpillar — рост на 2,55%, до $214,22

Fluor — рост на 2,86%, до $17,63

Производители стройматериалов

Vulcan — рост на 2,63%, до $188,05

Martin Marietta — рост на 2,74%, до $379,41

Eagle Materials — рост на 2,97%, до $149,67

Напомним

Документ предусматривает расходы в размере $550 млрд в течение первых пяти лет. Данный план в отличие от первоначального объемом $2,25 трлн стал не просто меньше — он уже не имеет связки с повышением налогов.

Источник: МинФин