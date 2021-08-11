Регистрация авто: Сервисный центр МВД ввел новую онлайн-услугу
Сервисный центр МВД внедрил новый онлайн-сервис — калькулятор для расчета стоимости регистрации автомобиля. Об этом говорится в сообщении центра.
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Сервис поможет узнать не только стоимость регистрационной услуги сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства, но и о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае.
Как работает калькулятор
С помощью калькулятора можно рассчитать:
- какую сумму придется заплатить за услугу сервисного центра МВД зависимости от типа транспортного средства и страны-производителя;
- нужно ли при регистрации транспортного средства платить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование и рассчитает его сумму;
- нужно ли и в каком именно размере платить при отчуждении налог на доход и военный сбор.
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Калькулятор доступен в Инфобокс — непосредственно в сервисных центрах МВД, а также онлайн — на официальном сайте ГСЦ МВД в разделе «Информационные сервисы и проверка документов».
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Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин