НБУ отнес банк Земельный капитал к категории неплатежеспособных

Правление Нацбанка приняло решение отнести Банк Земельный капитал к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Предыстория

1 июля 2021 правление Нацбанка приняло решение отнести банк Земельный капитал к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.

С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов.

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Отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым.

Возмещение вкладов

Вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн, получат свои средства в полном объеме — это около 70% вкладчиков банка.

Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ.

В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин