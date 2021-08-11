Нацбанк введет пять новых монет ко Дню независимости. Одна из них — инвестиционная (фото)

Ко Дню Независимости Национальный банк Украины введет в обращение четыре памятные и одну инвестиционную монету. Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Фото: ukrinform.ua

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«В этом году, выпуская в обращение памятные монеты, посвященные судьбоносным событиям, Национальный банк делает упор на традициях, исторической памяти народа, на своеобразном ДНК нации. Уже в августе появятся 5 монет «К 30-летию Независимости Украины» из серии «Возрождение украинской государственности», — сказал Зайвенко.

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Фото: ukrinform.ua

По его словам, 10 августа в обращении появилась первая монета (номиналом 5 грн), которая изготовлена из нейзильбера. Ее тираж — 50 тыс. шт., стоит она 71 грн.

Другие монеты будут доступны украинцам с 17 августа. Это серебряная монета номиналом 10 грн (тираж — 3 тыс. шт., ориентировочная стоимость 1846 грн), полукилограммовая серебряная монета номиналом 50 грн (тираж — 500 шт., стоимость около 20 тыс. грн) и золотая монета номиналом 250 грн (приблизительная цена — 140 тыс. грн).

Фото: ukrinform.ua

Что известно об инвестиционной монете

По словам гендиректора Владимира Баглая, также Нацбанк выпустит инвестиционную серебряную монету номиналом 1 грн (тираж — 15 тыс. Шт.).

Как отметил Баглай, уникальность этой монеты в том, что со временем цена на него может только расти, ведь ее выпуск будет лимитирован.

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Источник: МинФин