На ОВГЗ-аукционах 10 августа Минфин привлек почти 2,7 миллиарда
Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 10 августа привлекло в бюджет 2,673 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.
Фото: flickr.com
1
► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что предлагалось
Срок обращения предлагаемых государственных облигаций — 1 год, 1,5 года и 2 года.
Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 11,15%, 1,5 — 11,30%, а 2-летних — 12,09%.
Наибольший спрос был сосредоточен на 1-летних бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,672 млрд гривен.
Сколько привлекли
Всего от размещения государственных ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 2,673 млрд гривен.
— 275 млн грн — под 12,09% с погашением 01.11.2023;
— 725,8 млн грн — под 11,30% с погашением 23.11.2022;
— 1,672 млрд грн — под 11,15% с погашением 26.08.2022.
Ранее
- Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 3 августа привлекло в бюджет 1,9 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
- 27 июля привлекло в бюджет 3,13 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
- 6 июля привлекло в бюджет 3,092 млрд грн.
- Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $ 541 млн и 61 млн евро.
- В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.
- В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109, 3 млрд грн, $ 964 млн и 112 млн евро.
ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах США
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин