На ОВГЗ-аукционах 10 августа Минфин привлек почти 2,7 миллиарда

Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 10 августа привлекло в бюджет 2,673 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: flickr.com

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Что предлагалось

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций — 1 год, 1,5 года и 2 года.

Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 11,15%, 1,5 — 11,30%, а 2-летних — 12,09%.

Наибольший спрос был сосредоточен на 1-летних бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,672 млрд гривен.

Сколько привлекли

Всего от размещения государственных ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 2,673 млрд гривен.

— 275 млн грн — под 12,09% с погашением 01.11.2023;

— 725,8 млн грн — под 11,30% с погашением 23.11.2022;

— 1,672 млрд грн — под 11,15% с погашением 26.08.2022.

Ранее

Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 3 августа привлекло в бюджет 1,9 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

27 июля привлекло в бюджет 3,13 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

6 июля привлекло в бюджет 3,092 млрд грн.

Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $ 541 млн и 61 млн евро.

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109, 3 млрд грн, $ 964 млн и 112 млн евро.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах США

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин