«Комфортный cезон». Нафтогаз предложил новый тарифный план для населения

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» предложила своим клиентам подключиться к новому тарифному плану «Комфортный сезон», который введен 9 августа и предусматривает вариант платить за газ равными частями ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: epravda.com.ua

2

Что известно о тарифе

Тарифный план «Комфортный сезон» действует в течение отопительного сезона — семь полных месяцев: с 1 октября по 30 апреля.

Цена на газ в тарифном плане «Комфортный сезон» составляет 7,96 грн за кубометр с НДС без стоимости распределения (доставки). Цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Читайте также: Нафтогаз повысил месячную цену на газ в июне

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента — в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября до конца апреля).

При этом семь месяцев клиент платит равными частями, а именно — 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Ежемесячную оплату за газ нужно провести не позднее 15 числа. При условии своевременной оплаты онлайн каждый клиент получает скидку 1%, которая автоматически будет учтена при платеже в следующем месяце. Со скидкой в 1% клиент платит по цене 7,88 грн за кубометр с НДС.

Читайте также: Нафтогаз обнародовал годовой тариф на газ. Как изменилась цена

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что НАК «Нафтогаз Украины» опубликовал новые условия продажи газа для населения после завершения 1 августа действия специальных обязательств (ПСО).

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин