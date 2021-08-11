«Комфортный cезон». Нафтогаз предложил новый тарифный план для населения
Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» предложила своим клиентам подключиться к новому тарифному плану «Комфортный сезон», который введен 9 августа и предусматривает вариант платить за газ равными частями ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Фото: epravda.com.ua
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Что известно о тарифе
Тарифный план «Комфортный сезон» действует в течение отопительного сезона — семь полных месяцев: с 1 октября по 30 апреля.
Цена на газ в тарифном плане «Комфортный сезон» составляет 7,96 грн за кубометр с НДС без стоимости распределения (доставки). Цена зафиксирована на весь отопительный сезон.
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Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента — в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября до конца апреля).
При этом семь месяцев клиент платит равными частями, а именно — 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.
Ежемесячную оплату за газ нужно провести не позднее 15 числа. При условии своевременной оплаты онлайн каждый клиент получает скидку 1%, которая автоматически будет учтена при платеже в следующем месяце. Со скидкой в 1% клиент платит по цене 7,88 грн за кубометр с НДС.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что НАК «Нафтогаз Украины» опубликовал новые условия продажи газа для населения после завершения 1 августа действия специальных обязательств (ПСО).
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин