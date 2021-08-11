Главное за среду: читатели «Минфина» предсказали банкротство банка, а правительство продлило карантин до 1 октября

НБУ отнес банк Земельный капитал к категории неплатежеспособных

Правление Нацбанка приняло решение отнести Банк Земельный капитал к категории неплатежеспособных. Причина — невыполнение банком обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Еще в июле на сайте «Минфин» начали появляться жалобы клиентов банка Земельный капитал. Тема претензий одна и та же — банк не возвращал вкладчикам депозиты.

Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября

Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

«Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций с коронавирусом», — написал в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Депозитные ставки не растут: почему люди несут деньги в банки

За две недели только два крупных банка немного повысили заработки на гривневых депозитах для физлиц. При этом именно в июне был зафиксирован крупнейший в этом году прирост денег частных клиентов в банках. Как этот феномен объясняют сами финансисты и какие заработки сейчас обещают вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем более 1 млрд грн, исследовал «Минфин».

Приватизация Привата. Кабмин утвердил стратегию развития банка до 2024 года

Кабинет Министров 11 августа утвердил Стратегию развития Приватбанка до 2024 года. По словам члена наблюдательного совета Романа Сульжика, основным направлением работы банка остается развитие кредитования граждан и малого и среднего бизнеса в стране.

Источник: МинФин