Финансы

Банк Земельный капитал не отдает депозиты. Что рассказывают пользователи «Минфина»

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На сайте «Минфин» начали появляться жалобы клиентов банка Земельный капитал. Тема претензий одна и та же — банк не возвращает вкладчикам депозиты.

Фото: Finclub

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Первые жалобы начали появляться на сайте в конце июля. Пользователь Sola22 не мог забрать свой вклад в течение нескольких недель.

Через несколько дней информацию начали подтверждать и другие читатели «Минфина».

«Депозит закончился 02.08.21. Деньги банк не возвращает, это отделение 15 Днепр… Ждём временную администрацию», — написал пользователь Kobza.

Некоторым клиентм деньги возвращают только частично.

У клиентов Земельного капитала возникли сложности со снятием средств в банкоматах других банков.

«Минфин» направил запрос в НБУ. Ждем разъяснения регулятора.

Источник: МинФин

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