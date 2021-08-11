Финансы
Банк Земельный капитал не отдает депозиты. Что рассказывают пользователи «Минфина»
На сайте «Минфин» начали появляться жалобы клиентов банка Земельный капитал. Тема претензий одна и та же — банк не возвращает вкладчикам депозиты.
Фото: Finclub
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Первые жалобы начали появляться на сайте в конце июля. Пользователь Sola22 не мог забрать свой вклад в течение нескольких недель.
Через несколько дней информацию начали подтверждать и другие читатели «Минфина».
«Депозит закончился 02.08.21. Деньги банк не возвращает, это отделение 15 Днепр… Ждём временную администрацию», — написал пользователь Kobza.
Некоторым клиентм деньги возвращают только частично.
У клиентов Земельного капитала возникли сложности со снятием средств в банкоматах других банков.
«Минфин» направил запрос в НБУ. Ждем разъяснения регулятора.
Источник: МинФин