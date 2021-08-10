В июле инфляция превысила 10%. Как изменились цены

Потребительские цены в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем выросли на 0,1%. С начала 2021 рост цен составил 6,5%. Об этом говорится в данных Госкомстата.

Фото: biz.nv.ua

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В годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне).

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Как изменились цены

Продукты питания в Украине за июль подешевели на 0,1%. Больше всего подорожал сахар — на 6,7%. В то же время овощи подешевели на 8,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь — упали на 5,2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, Здравоохранение подорожала на 0,1%, транспорт — на 1,1%. Цены на связь выросли на 0,1%, на отдых и культуру — на 0, 7%, образование — без изменений. Рестораны и гостиницы подорожали на 1,2%.

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Напомним

Потребительские цены в Украине в мае 2021 по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 рост цен составил 6,1%.

Национальный банк в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 составит 8,0%.

В последние месяцы 2020 инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин