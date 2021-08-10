Рекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегом

В июле 54,5 тыс. подержанных иномарок, ввезенных из-за границы, получили украинские номера. Об этом сообщает Укравтопром.

Фото: kolesa

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Рекорд 30-ти месяцев

Это рекордное количество регистраций растаможенного секонд-хенда за последние 30 месяцев.

В результате регистрации приобретенных за рубежом подержанных легковых автомобилей превзошли рынок новых легковых авто почти в 5,6 раза.

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По сравнению с июлем прошлого года пополнение автопарка страны старыми автомобилями увеличилось на 59%.

Читайте также: Когда украинцы массово пересядут на дешевые китайские электрокарыПопулярный секонд-хенд

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц почти 9,2 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте Ford. В июле было зарегистрировано 4,7 тыс. б/у-шных Фордов.

Третьей по популярности стала Renault с результатом 4,2 тыс. авто.

Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их приобрели 3,6 тыс. автомобилистов.

Замыкает пятерку лидеров — Opel, в зачете которого, более 3,5 тыс. украинских номеров.

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Самым популярным подержанным автомобилем июля стал VOLKSWAGEN Passat. За месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 3,3 тыс. авто с пробегом этой модели.

Всего с января по июль текущего года украинскую прописку получили 250 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто, это на 44% больше чем в прошлом году и в 4,3 раза больше количества проданных в стране новых легковых автомобилей за тот же период.

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Источник: МинФин