Люди могут заразиться коронавирусом даже после полной вакцинации. Эксперты объясняют почему

Люди, получившие две дозы вакцины от covid-19 защищены от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти, но они также могут заразиться, пишет CNBC.

Фото: mil.gov.ua

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На случаи заражения после прививки обратили внимание в конце июля, когда опубликованное в Израиле исследование показало, что вакцины Pfizer с эффективностью в только 40,5% предотвращают симптомы болезни. Также данные показали высокое колебания уровня эффективности. Для тех, кто получил вторую дозу в январе, он составлял 16%, а для тех, кто вакцинировался в апреле — 79%.

Тем не менее, вакцины надежно защищают от тяжелого течения болезни и госпитализации, показывают данные.

Исследования, проведенные в Англии, обнаружили, что Pfizer предотвращает симптомы болезни с эффективностью 88%. Эти данные также подтверждают, что вакцины защищают от тяжелого течения коронавируса: Pfizer на 96%, а Oxford-AstraZeneca на 92%.

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Специалисты обращают внимание на сложность сравнения этих исследований, ведь они проводились в странах с разной программой вакцинации, в разное время и в разных социальных группах.

Ни одна вакцина не является на 100% эффективной

Профессор Лоуренс Янг, вирусолог из Медицинской школы Университета Уорика в Великобритании, сказал, что случаи заражения Covid полностью вакцинированных людей напоминают, что «ни одна вакцина не является на 100% эффективной».

«Всегда будет часть людей, которые останутся уязвимыми к инфекциям и болезням», — сказал он.

«Существуют также два других фактора, которые влияют на эффективность вакцины: первый — это постепенное снижение иммунитета. Мы еще не знаем, сколько длится защитный иммунитет, вызванный прививкой. Это важно для тех пожилых и более уязвимых людей, которые были привиты в самом начале программы вакцинации», — отметил профессор.

Второй фактор — это Дельта-вариант. Его высокая заразность добавляет веса аргументам о третьей дозе вакцины, хотя по этому вопросу до сих пор нет консенсуса.

Вакцинация остается необходимой

Согласно данным исследования, среди вакцинированных вероятность заболеть тяжелой формой, как и вероятность заболеть вообще, гораздо ниже чем среди невакцинированных.

Новое британское исследование, выпущенное 6 августа, показывает, что те, кто получил две дозы вакцины, имеют в три раза меньшую вероятность заразиться, чем те, кто не получил ни одной.

Анализ результатов ПЦР-тестов в исследовании REACT-1 — британской программе мониторинга коронавируса под руководством Имперского колледжа Лондона — также показал, что полностью вакцинированые люди реже выступают переносчиками вируса.

Источник: МинФин