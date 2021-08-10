Курс валют на вечер 10 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар прибавил по 5 копеек на покупке и продаже, евро не изменилось в покупке и в продаже.

Фото: 24tv.ua

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Валюта Открытие 10 августа Открытие 10 августа Изменения доллар 26,73/26,75 26,78/26,80 5/5 евро 31,38/31,40 31,38/31,40 0/0 рубль 0,3636/0,3640 0,3621/0,3625 0,0015/0,0015

Напомним, 9 августа торги завершились в диапазоне 26,7400−26,7600 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,4515−31,4751 грн/евро, торги по рублю — 0,3640−0,3644 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,70−26,90 гривны. Евро покупают по 31,30 гривны, продают по 31,65 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,81−26,95 гривны, евро — 31,30−31,55 гривны.

Источник: МинФин