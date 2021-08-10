Финансы
Курс валют на вечер 10 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар прибавил по 5 копеек на покупке и продаже, евро не изменилось в покупке и в продаже.
Фото: 24tv.ua
0
|
Валюта
|
Открытие 10 августа
|
Открытие 10 августа
|
Изменения
|
доллар
|
26,73/26,75
|
26,78/26,80
|
5/5
|
евро
|
31,38/31,40
|
31,38/31,40
|
0/0
|
рубль
|
0,3636/0,3640
|
0,3621/0,3625
|
0,0015/0,0015
Напомним, 9 августа торги завершились в диапазоне 26,7400−26,7600 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,4515−31,4751 грн/евро, торги по рублю — 0,3640−0,3644 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,70−26,90 гривны. Евро покупают по 31,30 гривны, продают по 31,65 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,81−26,95 гривны, евро — 31,30−31,55 гривны.
Источник: МинФин