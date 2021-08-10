Кабмин предоставил «зеленый свет» законопроекту о «инвест-нянях». Инвесторы уже могут подавать заявки

Кабинет министров принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон о «инвестнянях» — потенциальные инвесторы теперь могут подавать заявки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Фото: versii.com

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Что это значит

Правительство утвердило порядок ведения Реестра инвестпроектов со значительными инвестициями, что позволит осуществлять мониторинг их реализации и контролировать предоставление государственной поддержки.

«Уже видим активность бизнеса как отечественного так и зарубежного. Причем общие объявленные инвестиции сейчас составляют более $1,3 млрд. Основные отрасли — агропереработка, производство, логистика, транспорт и туризм», — отметила заместитель министра Ирина Новикова.

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В ведомстве напомнили, что законом «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам — не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе на 15%.

Поддержка бизнеса будет осуществляться в нескольких плоскостях:

освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом;

освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования и комплектующих к нему, ввозимых исключительно для реализации инвестиционного проекта.

Также возможно предоставление инвестору права землепользования земельным участком государственной или коммунальной собственности, или предоставление земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду).

Напомним

Верховная Рада 2 марта приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестпроектов с большими инвестициями, известные как законопроекты об инвестиционных нянях.

Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», который Рада приняла в декабре 2020 года.

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17 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

Зеленский, еще во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2020 года, заявил, что украинская власть подготовила программу Investment nanny, чтобы стимулировать иностранные компании вкладывать средства в Украину.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин