Главные события на фондовых биржах 9 августа: Почему рынок США рад плохим новостям из Китая

Вчера американский фондовый индекс S&P500 снизился на символические -0,09%, закрывшись на отметке 4432 пункта.

Фото: Slovoidilo.ua

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Среди крупнейших компаний США лидерами роста по итогам понедельника стали акции компаний Tesla и Pfizer, выросшие на 2,1% и 2% соответственно.

Больше всего подешевели акции Exxon Mobil Corporation и Mastercard Incorporated — на 1,1% и 1% соответственно.

В понедельник по всему миру выросли опасения по поводу распространения нового штамма covid19 «дельта». В первую очередь, это связано с Китаем, где начала расти заболеваемость. В воскресенье в Поднебесной было зарегистрировано 125 новых случаев. Для миллиардного Китая цифра кажется ничтожно малой. Но инвесторов пугают потенциальные радикальные действия, которые страна может предпринять в борьбе с пандемией.

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А Китай уже начал вводить новые ограничения. В частности, 9 августа вышло указание, согласно которому 1,2 млн. человек в городе Чжучжоу обязаны оставаться дома в последующие три дня. С воскресенья Китай закрыл все жилые микрорайоны с населением 1,5 млн. человек в Чжанцзяцзе, который является популярным курортом. Власти Поднебесной пошли и на другие ограничения, например, в транспортной сфере.

На этом фоне на мировых биржах начало дешеветь сырье. Например, цена нефти сорта брент снизилась вчера на 2,11%. Но рынки США на этом фоне практически не упали. В понедельник утром они снижались, но в течение дня почти все потери были отбиты.

Причиной для снижения рынков США стали не новости из Китая. Более весомым фактором стал сильный пятничный отчет по рынку труда США. Он показал, что в прошлом месяце американская экономика создала более 900 тысяч рабочих мест. Это вызвало опасения, что ФРС может начать ужесточение политики.

Но негатив из Китая в глазах Уолл-Стрит даже нивелировал эти опасения. Ведь если в мире будет продолжаться пандемия, то ФРС и дальше сможет бездействовать и «денежный кран» не закроется.

Тем временем, сезон корпоративной отчетности в США уже подходит к завершению. По состоянию на прошлую пятницу уже 89% компаний, входящих в индекс S&P500, сообщили о своих результатах за второе полугодие. По данным FactSet, у 87% из них результаты превзошли оценки Уолл-Стрит.

Автор:

Аналитик по инвестициям

Михаил Федоров

Пишет на темы:

Экономика, финансовые рынки

Источник: МинФин