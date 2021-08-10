Главное за вторник: народный рейтинг банков, 5 монет от НБУ и рекордные продажи б/у авто

Народный рейтинг банков: скрытые комиссии SWIFT-платежей и фальшивые бонусы

В июле Народный рейтинг банков кардинально поменялся благодаря новой методике оценки. Мы нашли способ объективнее оценивать лояльность финучреждений к клиентам.

На вершине рейтинга по-прежнему остаются «народные любимчики»: monobank, А-Банк и sportbank.

Какие банки улучшили, а какие потеряли свои позиции — в свежем обзоре «Минфина».

Нацбанк введет пять новых монет ко Дню независимости. Одна из них — инвестиционная (фото)

Ко Дню Независимости Национальный банк Украины введет в обращение четыре памятные и одну инвестиционную монетуиз серии «Возрождение украинской государственности».

Рекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегом

В июле 54,5 тыс. подержанных иномарок, ввезенных из-за границы, получили украинские номера. Об этом сообщает Укравтопром.

Это рекордное количество регистраций растаможенного секонд-хенда за последние 30 месяцев. В результате регистрации приобретенных за рубежом подержанных легковых автомобилей превзошли рынок новых легковых авто почти в 5,6 раза.

«Космический» доход на космическом туризме: куда инвестировать, чтобы заработать

То, что ранее казалось фантастикой и было лишь прогнозами футурологов, сейчас сбывается — в космос летают не только профессиональные астронавты. Рассказываем, как инвесторам фондового рынка можно заработать на этом.

Источник: МинФин