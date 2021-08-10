Долларизация депозитов уменьшилась. Украинцы несут гривну в банки (инфографика)

Уровень долларизации средств клиентов во втором квартале снизился на 1,7 в. п. (до 36,7%) из-за увеличения объемов гривневых средств. Об этом говорится в «Обзоре банковского сектора».

Фото: delonovosti

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Долларизация падает

«В результате ускоренного роста гривневых составляющих ресурсной базы уровень долларизации средств клиентов — физических и юридических лиц снизился за квартал на 1,7 п. П. До 36,7%», — отмечает НБУ.

Как изменились показатели

Обязательства банков за второй квартал выросли на 4%.

В целом за квартал средства НБУ выросли на 21,1%, одновременно в июне они несколько сократились из-за решения НБУ о постепенном сворачивании долгосрочного рефинансирования.

Самой большой была доля средств НБУ в обязательствах сектора была в мае — 5,2%.

Суммы на счетах физлиц и субъектов хозяйствования на конец квартала сократились на 1.3 в. п. до 83,3% обязательств.

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Объемы средств физлиц

Объемы гривневых средств физических лиц продолжали расти (на 5,5% за квартал и на 18% г/г). Прирост был обеспечен средствами по требованию, срочные средства за второй квартал почти не выросли.

Объемы валютных средств населения уменьшились за квартал на 1%, но выросли за год на 1,9% в долларовом эквиваленте.

Объемы средств юрлиц

Объемы гривневых средств субъектов хозяйствования выросли на 4,8% за квартал и на 34,9% г/г.

Валютные средства субъектов хозяйствования в долларовом эквиваленте увеличились на 2,1% за квартал и на 7,3% г/г.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что больше всех денег населения получилось собрать у виртуального monobank, работающего на базе Универсал Банка Сергея Тигипко. Банк уверенно закрепился в десятке крупнейших депозитных банков страны.

Крупнейший депозитный банк — Приват — единственный из госбанков продемонстрировал прирост. Активно также прирастали банки-лидеры в депозитном сегменте, как с отечественным, так и с иностранным капиталом.

В 1 квартале 2021 г. физлица увеличили банковские сбережения почти на 0,9% (или 6 млрд) — до почти 688 млрд грн. При этом в марте наблюдался отток в размере 2,4 млрд грн. Лидером по притоку стал Универсал Банк (monobank), по оттоку — Приватбанк.

В апреле средства физических лиц в банках увеличились на 12,2 млрд превысив 700 млрд грн.

В мае гривневый эквивалент средств физических лиц в банках уменьшился на 8,7 млрд — до 691,4 млрд грн.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин