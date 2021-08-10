Цены на АЗС: автогаз продолжает дорожать

Средняя цена авогаза в сетях АЗС 6−9 августа выросла до 17,22 гривен за литр (+8 коп/л). Об этом сообщает enkorr.

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Как изменились цены

Так, в сети OKKO автогаз подорожал на 30 коп/л, до 17,99 грн/л.

На сети AMIC цена выросла на 7 коп/л (17 грн/л).

«Параллель», «Автотранс», UPG, Glusco, «Катрал», «Авантаж 7″ и Marshal подняли цены на 20 коп/л. Такие сети как SOCAR, „БРСМ-Нафта“, BVS Chipo и Motto повысили цены в пределах 5−15 коп/л», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя розничная цена ресурса с начала июля по 9 августа выросла на 1,88 грн/л.

Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС УкраиныПредыстория

2 июня Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. От этой цены АЗС могут устанавливать свои надбавки. Постановление было принято на заседании Кабинета министров.

Кабинет Министров и большинство крупных сетей АЗС страны 2 апреля текущего года подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений.

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Представители власти перед подписанием документа вели активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им понизить возросшие в последние месяцы цены на нефтепродукты.

В частности, по бензину А-95 им рекомендовали установить цену до 30 грн за литр. В результате после подписания документа сети скинули цену на бензины на 0,2−1 грн/л.

Как писал «Минфин», Кабмин 11 мая постановлением № 450 от 29 марта 2021 года ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%. Согласно документу, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.

Источник: МинФин