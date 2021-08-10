Акции Krafton упали на 20% после IPO

После выхода на Корейскую фондовую биржу ценные бумаги компании Krafton, которая создала популярную компьютерную игру PUBG, упали на 19,6%. С начала сегодняшних торгов котировки рухнули до 349,31 доллара за акцию, тогда как цена при размещении была на уровне 434,34 доллара за ценную бумагу.

Фото: LBLV

Несмотря на то, что инвесторы быстро отреагировали и пробовали выкупить просадку, к 9 утра акции подешевели на 9,2% относительно уровня IPO.

В LBLV отмечают, что IPO этой корпорации стало одним из самых крупных в Южной Корее. Krafton смогла привлечь 3,75 миллиарда долларов. Большую сумму (4,4 миллиарда долларов) смогла привлечь только занимающаяся страхованием Samsung Life Insurance. Это было в 2010 году.

При этом Krafton побила еще один рекорд — она стала первой южнокорейской корпорацией, бумаги которой упали в первый день торгов на бирже.

Аналитики считают, что падение акций этой компании связано с беспокойством инвесторов о том, что ее доходы очень зависимы от продаж одной конкретной игры. Помимо этого отрицательно на ситуацию повлияло прогнозируемое ужесточение регулирования в отношении создателей видеоигр из КНР. Местные СМИ назвали компьютерные игры «электронным наркотиком», призвав родителей следить за тем, сколько дети проводят времени за этим занятием. Это привело к падению цен на бумаги разработчиков видеоигр в КНР.

4 года назад Krafton представила игру PUBG, которая впоследствии стала одной из самых популярных видеоигр в мире. По последним подсчетам, было продано 75 миллионов копий игры для приставок и компьютеров. Пользователи скачали мобильную версию игры больше миллиарда раз.

Производитель видеоигр получит 65% от всей выручки, остальные деньги уйдут акционерам, которые приняли решение продать бумаги во время выхода компании на биржу. Большая часть вырученных средств будет потрачена на приобретение перспективных представителей игрового сегмента.

Александер Черный, финансовый аналитик LBLV

Источник: МинФин