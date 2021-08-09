Рефинанс НБУ: кто успел получить перед сворачиванием антикризисной программы
За январь-июнь текущего года задолженность банков перед НБУ по рефинансированию увеличилась на треть (или 21,4 млрд) — до 83,4 млрд грн. В июне этот показатель сократился на 4,6 млрд грн. Это следует из отчетности Нацбанка.
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Под занавес
Лидером по приросту рефинансирования в 1 полугодии стал государственный Укрэксимбанк (+4,4 млрд грн). Но после увеличения объема в мае до 30 млрд грн, по итогам июня портфель рефинанса в Укрэксиме сократился до 20 млрд грн.
На втором месте по приросту рефинанса — Аккордбанк. Примечательно, что в июне этот банк нарастил задолженность перед регулятором больше всех — на 1,7 млрд — до 5,5 млрд грн. Это — более половины совокупных обязательств Аккордбанка.
На третьем месте — Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который в июне нарастил долг на 420 млн — до 2,3 млрд грн.
Топ-10 банков по приросту рефинансирования НБУ в январе-июне, млрд грн
|
Укрэксимбанк
|
4,4
|
Аккордбанк
|
3,4
|
Коммерческий индустриальный банк
|
2,0
|
Ощадбанк
|
1,7
|
Универсал Банк
|
1,5
|
МТБ Банк
|
1,3
|
Банк Кредит Днепр
|
1,2
|
РВС Банк
|
1,1
|
Банк Альянс
|
1,1
|
Банк «Сич»
|
1,0
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Только 8 банков сократили задолженность перед регулятором за январь-июнь.
Наибольшие погашения сделали Райффайзен Банк (-3,1 млрд грн) и Альфа-Банк (-1,3 млрд грн).
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Предыстория
В 1 квартале 2021 года объем рефинансирования банков НБУ увеличился на 11,3% (или 7 млрд) — до почти 69 млрд грн. Лидерами по привлечению «рефинанса» стали банки Сергея Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк. Больше всех задолженности погасил Райффайзен Банк Аваль.
За апрель объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился ещё на 3,4 млрд — до 72,3 млрд грн.
За май прирост портфеля рефинансирования составил 15,7 млрд — до почти 88 млрд грн.
НБУ начал сворачивать программу антикризисной поддержки банков с 1 июля.
Источник: МинФин