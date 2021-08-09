Рефинанс НБУ: кто успел получить перед сворачиванием антикризисной программы

За январь-июнь текущего года задолженность банков перед НБУ по рефинансированию увеличилась на треть (или 21,4 млрд) — до 83,4 млрд грн. В июне этот показатель сократился на 4,6 млрд грн. Это следует из отчетности Нацбанка.

0

Под занавес

Лидером по приросту рефинансирования в 1 полугодии стал государственный Укрэксимбанк (+4,4 млрд грн). Но после увеличения объема в мае до 30 млрд грн, по итогам июня портфель рефинанса в Укрэксиме сократился до 20 млрд грн.

На втором месте по приросту рефинанса — Аккордбанк. Примечательно, что в июне этот банк нарастил задолженность перед регулятором больше всех — на 1,7 млрд — до 5,5 млрд грн. Это — более половины совокупных обязательств Аккордбанка.

На третьем месте — Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который в июне нарастил долг на 420 млн — до 2,3 млрд грн.

Топ-10 банков по приросту рефинансирования НБУ в январе-июне, млрд грн

Укрэксимбанк 4,4 Аккордбанк 3,4 Коммерческий индустриальный банк 2,0 Ощадбанк 1,7 Универсал Банк 1,5 МТБ Банк 1,3 Банк Кредит Днепр 1,2 РВС Банк 1,1 Банк Альянс 1,1 Банк «Сич» 1,0

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Только 8 банков сократили задолженность перед регулятором за январь-июнь.

Наибольшие погашения сделали Райффайзен Банк (-3,1 млрд грн) и Альфа-Банк (-1,3 млрд грн).

Читайте также: НБУ начал сворачивать длинное рефинансирование. Что это значит для банков

Предыстория

В 1 квартале 2021 года объем рефинансирования банков НБУ увеличился на 11,3% (или 7 млрд) — до почти 69 млрд грн. Лидерами по привлечению «рефинанса» стали банки Сергея Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк. Больше всех задолженности погасил Райффайзен Банк Аваль.

За апрель объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился ещё на 3,4 млрд — до 72,3 млрд грн.

За май прирост портфеля рефинансирования составил 15,7 млрд — до почти 88 млрд грн.

НБУ начал сворачивать программу антикризисной поддержки банков с 1 июля.

Источник: МинФин