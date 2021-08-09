Прибыль компании Баффета подскочила на 21% на фоне восстановления экономики

Во втором квартале 2021 года прибыль инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффета выросла на 21% и составила $6,69 млрд. Об этом говорится в отчетности, опубликованной на сайте компании, пишет Forbes.

Фото: biz.nv.ua

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Для сравнения: в первом квартале рост прибыли Berkshire Hathaway составил 19,5%.

Восстановление экономики

Как пишет Bloomberg, компании Баффета помогло восстановление американской экономики после пандемии коронавируса. В самом холдинге отметили, что многие его портфельные компании, включая фирмы из сфер услуг, производства и ретейла, пострадали от covid-19, однако теперь их показатели приближаются к допандемийным уровням, а в некоторых случаях даже превышают их.

Согласно отчетности, квартальная прибыль Berkshire Hathaway от железных дорог, коммунальных и энергетических предприятий подскочила на 27% в годовом выражении, до $2,26 млрд.

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Доходы от категории «прочих бизнесов», которая включает девелопмент, химическую промышленность и страхование, выросли больше чем на 100% и составили $3 млрд.

При этом холдинг Баффета пострадал из-за выросших расходов принадлежащего ему автостраховщика Geico.

Во втором квартале Berkshire Hathaway также сократила объем программы выкупа собственных акций. Стоимость выкупленных ценных бумаг составила $6 млрд — против $6,6 млрд в первом квартале текущего года.

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Источник: МинФин