Финансы

НБУ вводит в обращение монету «К 30-летию независимости Украины» (фото)

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Национальный банк с 10 августа вводит в обращение памятную монету «К 30-летию независимости Украины» номиналом 5 грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Фото:delo.ua

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Что изображено на монете

На аверсе монеты размещены: композиция, символизирующая Украину, — бескрайние поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты — один из символов Украины, на фоне которой вверху малый Государственный Герб Украины, надписи: Украина (справа полукругом), 2021 (слева от герба), номинал монеты — 5 гривен (внизу полукругом) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

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На реверсе монеты изображена цветная вышитая лента (использовано тампопечать), что символизирует код нации и напоминает ДНК, которое является материальным носителем генетической информации.

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Полукругом размещены надписи: 30 лет (вверху слева на матовом фоне) независимости Украины (справа на зеркальном фоне).

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
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