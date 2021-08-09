Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков с начала года (список)
По итогам первого полугодия самым прибыльным банком стал государственный Приватбанк.Об этом говорится в данных Нацбанка.
Фото: rbc.ua
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Всего с начала года украинские банки получили 30,077 млрд грн чистой прибыли.
Десятка самых прибыльных банков
|Приватбанк
|11,612 млрд грн
|Райффайзен Банк
|2,334 млрд грн
|Сбербанк
|2,099 млрд грн
|ПУМБ
|1,985 млрд грн
|Универсал Банк
|1,650 млрд грн
|Альфа-Банк
|1,460 млрд грн
|ОТП Банк
|1,295 млрд грн
|Укрэксимбанк
|1,123 млрд грн
|Ситибанк
|769 млн грн
|Укргазбанк
|726 млн грн
Государственный Ощадбанк отчитался о 513 млн грн прибыли.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года составил 6,49 млрд грн: 4,05 млрд грн банки заработали в январе и 2,44 млрд грн — в феврале.
В 2020 году банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.
Рейтинг устойчивости банков по итогам 1 квартала 2021
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин