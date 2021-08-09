Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков с начала года (список)

По итогам первого полугодия самым прибыльным банком стал государственный Приватбанк.Об этом говорится в данных Нацбанка.

Фото: rbc.ua

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Всего с начала года украинские банки получили 30,077 млрд грн чистой прибыли.

Десятка самых прибыльных банков

Приватбанк 11,612 млрд грн Райффайзен Банк 2,334 млрд грн Сбербанк 2,099 млрд грн ПУМБ 1,985 млрд грн Универсал Банк 1,650 млрд грн Альфа-Банк 1,460 млрд грн ОТП Банк 1,295 млрд грн Укрэксимбанк 1,123 млрд грн Ситибанк 769 млн грн Укргазбанк 726 млн грн

Государственный Ощадбанк отчитался о 513 млн грн прибыли.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года составил 6,49 млрд грн: 4,05 млрд грн банки заработали в январе и 2,44 млрд грн — в феврале.

В 2020 году банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.

Рейтинг устойчивости банков по итогам 1 квартала 2021

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин