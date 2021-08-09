Финансы

Курс валют на вечер 9 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

Photo of Admin Admin Send an email 28 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

К закрытию межбанка доллар потерял по 5 копеек на покупке и продаже, евро потеряло 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

0

Валюта

Открытие 9 августа

Закрытие 9 августа

Изменения

доллар

26,79/26,81

26,74/26,76

5/5

евро

31,49/31,52

31,45/31,47

4/5

рубль

0,3641/0,3645

0,3640/0,3644

0,0001/0,0001

6 августа торги завершились в диапазоне 26,8050−26,8250 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,5575−31,5810 грн/евро, торги по рублю — 0,3653−0,3657 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,75−26,95 гривны. Евро покупают по 31,40 гривны, продают по 31,80 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,85−26,95 гривны, евро — 31,38−31,63 гривны.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 28 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Глобальное потепление вышло из-под контроля: климатологи в панике

2 часа ago

В Боливии ежедневно вспыхивают сотни новых лесных пожаров

2 часа ago

Названа символическая пятёрка лучших баскетболистов олимпийского турнира в Токио

3 часа ago

Аппарат Solar Orbiter осуществил гравитационный маневр вблизи Венеры

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button