Курс валют на вечер 9 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар потерял по 5 копеек на покупке и продаже, евро потеряло 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 9 августа Закрытие 9 августа Изменения доллар 26,79/26,81 26,74/26,76 5/5 евро 31,49/31,52 31,45/31,47 4/5 рубль 0,3641/0,3645 0,3640/0,3644 0,0001/0,0001

6 августа торги завершились в диапазоне 26,8050−26,8250 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,5575−31,5810 грн/евро, торги по рублю — 0,3653−0,3657 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,75−26,95 гривны. Евро покупают по 31,40 гривны, продают по 31,80 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,85−26,95 гривны, евро — 31,38−31,63 гривны.

Источник: МинФин