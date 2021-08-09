Финансы
Курс валют на вечер 9 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар потерял по 5 копеек на покупке и продаже, евро потеряло 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.
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Валюта
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Открытие 9 августа
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Закрытие 9 августа
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Изменения
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доллар
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26,79/26,81
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26,74/26,76
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5/5
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евро
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31,49/31,52
|
31,45/31,47
|
4/5
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рубль
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0,3641/0,3645
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0,3640/0,3644
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0,0001/0,0001
6 августа торги завершились в диапазоне 26,8050−26,8250 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,5575−31,5810 грн/евро, торги по рублю — 0,3653−0,3657 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,75−26,95 гривны. Евро покупают по 31,40 гривны, продают по 31,80 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,85−26,95 гривны, евро — 31,38−31,63 гривны.
Источник: МинФин