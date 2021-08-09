Главное за понедельник: прогноз курса доллара, двузначная инфляция и рывок биткоина

В июле инфляция превысила 10%. Как изменились цены

Потребительские цены в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем выросли на 0,1%. С начала 2021 рост цен составил 6,5%. Об этом говорится в данных Госкомстата. В годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне).

Продукты питания в Украине за июль подешевели на 0,1%. Больше всего подорожал сахар — на 6,7%. В то же время овощи подешевели на 8,1%.

Курс биткоина вырос. Капитализация превысила $860 миллиардов

Цена биткоина на криптобирже Binance 9 мая достигала отметки в $45,7 впервые с 18 мая. Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость биткоина по состоянию на 14:30 составляла $45,728 за монету. Капитализация цифровой монеты превышала $860 млрд.

Дилемма Нацбанка: позволит ли регулятор упасть доллару до 26

НБУ надо бороться с растущей инфляцией и тут укрепление гривны очень кстати. К тому же, снижение курса нацвалюты приводит к убыткам Нацбанка при переоценке золотовалютных резервов. Это может стать проблемой для регулятора.

Но низкий курс доллара стратегически не интересен ни бюджету, рассчитанному по курсу 29,1 гривен за доллар, ни ведомствам, которые его наполняют. Минфин Украины, таможня и налоговики не готовы к резкому укреплению гривны, поскольку это сокращает поступления налогов и сборов, привязанных к официальному курсу.

Лучший отзыв июля: сколько заплатил клиент Ощада за неактивный счет в банке

«Минфин» выбрал лучший отзыв июля. Его автор, клиент Ощадбанка под ником Opanas, поделился историей, как неожиданные комиссии банка «съели» почти все деньги на его карте. Пользователь получит приз от «Минфина» — 3 тыс. грн.

Источник: МинФин