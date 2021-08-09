Дистанционная школа «Оптима» и НУБиП договорились о сотрудничестве

Первая в Украине полностью дистанционная школа европейского образца «Оптима» и Национальный университет биоресурсов и природопользования 30 июля 2021 подписали Договор о сотрудничестве.

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Генеральный директор Центра образования «Оптима» Мария Милецкая и ректор Национального университета биоресурсов и природопользования, экс-министр образования Станислав Николаенко обсудили актуальные вопросы подготовки учеников и учителей к новым реалиям, что продиктованы пандемией.

«События двух последних лет показали не только актуальность, но и необходимость развития дистанционного образования в Украине», — отметила Мария Милецкая, основательница школы «Оптима».

Согласно данным ЮНЕСКО, в 2020 году в школу не ходило, по меньшей мере, 1,5 млрд учеников и 63 млн учителей начальных и средних школ. Поэтому главной темой на встрече руководителей НУБиП и школы «Оптима» стало обсуждение концепции качественного образования в условиях дистанционного обучения, роли современных технических средств и методик преподавания.

Обучение с «Оптима»

Относительно планов на 2021−22 учебный год, то уже с 1 сентября на воспитанников «Оптима» ждет не только расширенная индивидуальная программа и лучшая в Украине база учебных материалов, но и углубленное изучение математики и английского языка, а также интегрированные IT-классы. Школой реализована STEM-концепция — система естественной и математической образовательных областей, которая развивает личность через формирование компетенций, естественно-научной картины мира, мировоззренческих позиций и жизненных ценностей. Именно в рамках этой концепции происходит углубленное изучение математических и IT дисциплин.

Школьники смогут лучше адаптироваться к дистанционному обучению благодаря виртуальным мини классам, а также изучать английский на лучшей лицензированной платформе — Oxford Learn.

Кроме того, большое внимание в «Оптима» уделяют практической составляющей обучения — кейс-урокам.

По итогам встречи школа «Оптима» и НУБиП подписали соответствующий договор о сотрудничестве.

Университет и школа планируют продолжить и расширить совместную работа в сфере профориентации, внедрять инновации в учебный процесс, привлекать учащихся к научной и исследовательской деятельности, повышать качества профильного образования в Украине.

Справка

«Оптима» — первая полностью дистанционная школа в Украине, основана в 2014 году Марией Милецкой и Робертсом Вайшлой. «Оптима» — первая не только за годом основания, но и по количеству учеников и местом в рейтинге результатов ВНО всех дистанционных учебных заведений Украины.

Сейчас в школе обучаются более 7000 учеников, которые могут выбрать индивидуальные учебные программы. За 6 лет работы «Оптиму» закончили более 3000 выпускников.

Школа имеет разветвленную сеть региональных представительств по всей Украине: в Чернигове, Ивано-Франковске, Мукачево, Тернополе, Ужгороде, Львове, Хмельницком, Житомире, Одессе, Днепре, Николаеве, Виннице и Киеве.

«Оптима» — входит в ТОП 50 лучших учебных заведений для школьников по результатам ВНО, а также является официальным партнером одобренного МОН проекта «Умники» (Smart Kids).

Источник: МинФин