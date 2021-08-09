Финансы

Цена нефти Brent опустилась ниже $69. Причина — коронавирус в Китае

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на торгах 9 августа упала ниже $69. Это произошло впервые с 21 июля, свидетельствуют данные торгов, пишет РБК.

Фото: ukrinform.ua

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Что происходит на рынке

На минимуме дня котировки опускались до $68,31 за баррель, теряя более 3,3% относительно закрытия торгов пятницы. Прошлую неделю Brent завершила на отметке $70,64.
Цены на нефть снижаются на фоне опасений, что новые коронавирусные ограничения в Азии, особенно в Китае, могут сдержать восстановление мирового спроса на топливо.

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«Статистика из Китая показывает, что число суточных случаев заражений covid-19 растет. Хотя в абсолютном выражении показатель невелик, жесткие ограничения на поездки дают повод опасаться по поводу спроса на нефть в стране, являющейся вторым крупнейшем потребителем топлива в мире», — отметил эксперт по фондовому рынку.
К падению нефтяных котировок также ведет укрепление доллара США. В пятницу индекс доллара DXY подскочил на 0,6% и отыграл большую часть снижения конца июля.

Цены на нефть на «Минфине»

Источник: МинФин

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