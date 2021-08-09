Аналитик RoboForex: международные резервы Украины достигли 28,95 млрд долларов США

По данным НБУ, в июле нынешнего года валовые международные резервы Украины выросли на 2,08% — до 28,95 млрд долларов США. Рост данного показателя продолжается уже третий месяц подряд. Это создает дополнительную «подушку безопасности» для экономики Украины и служит залогом стабильности курса гривны на межбанке. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Динамика данного показателя представлена ниже на диаграмме.

Валовые международные резервы Украины 01.08.2020−01.08.2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

С мая нынешнего года также отмечается и рост «чистых» международных резервов (валовые резервы за вычетом обязательств Кабмина). Данный показатель превысил январские уровни, достигнув отметки в 18,53 млрд долларов США (относительный рост к июню 2021 года составил 3,06%). Изменения за последние 13 месяцев показаны на диаграмме.

«Чистые» международные резервы Украины 01.08.2020−01.08.2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

Подобные результаты стали возможны благодаря дополнительному размещению украинских еврооблигаций в Лондоне на 500,0 млн долларов США, росту стоимости активов резервов на 156,5 млн долларов и активным операциям НБУ на межбанке (188,0 млн долларов). Ниже представлены данные по сальдо активных операций (разнице между объемами покупок и продаж валют) Нацбанка за 12 месяцев.

Валютные интервенции НБУ 08.2020−07.2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

С начала года регулятор выкупил с рынка почти 1,00 млрд долларов США (более 50% этих средств Нацбанк приобрел за летний период). При этом последние 2 месяца гривна к доллару США и евро укрепляется. Регулятор стремится не допустить чрезмерного усиления украинской национальной валюты, как это случалось в 2019 году. На прошлой неделе НБУ выкупил порядка 50,0 млн долларов США «излишка» предложения. До конца августа, по мнению аналитика, он будет оставаться главным покупателем иностранных валют на межбанке.

В пятницу доллар США к гривне вновь ослаб. Торговая сессия пятницы по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 26,83, курс евро упал до отметки 31,58. Аналитик полагает, что на текущей неделе гривна к доллару США ослабнет до уровня 27,10. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится к отметке 32,02.

Источник: МинФин