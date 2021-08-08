В первом полугодии госбанки избавились от ОВГЗ на 44,5 миллиардов
За январь-июнь текущего года банковский портфель ОВГЗ сократился на 2,7% (или 14,1 млрд) — до 504,7 млрд грн. В июне минус составил 10,3 млрд грн. Это следует из отчетности, обнародованной НБУ.
Фото: bbc.com
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Более 80% банковского портфеля гособлигаций номинированы в гривне, поэтому влияние курсового фактора на динамику является минимальным.
Кто больше сократил
Лидерами по сокращению портфеля ОВГЗ стал квартет госбанков, который на четверых снизил вложения в госбумаги на 44,5 млрд грн.
Лидерами по сокращению вложений в госдолг среди частных банков стали «Пивденный», Альфа-Банк, Райффайзен Банк и ОТП Банк.
Топ-10 банков по сокращению портфеля ОВГЗ в 1 полугодии, млрд грн.
|
Приватбанк
|
-17,4
|
Ощадбанк
|
-11,7
|
Укргазбанк
|
-8,3
|
Укрэксимбанк
|
-7,1
|
Банк «Пивденный»
|
-0,8
|
Альфа-Банк
|
-0,7
|
Райффайзен Банк
|
-0,5
|
ОТП Банк
|
-0,4
|
ИНГ Банк Украина
|
-0,1
|
Альтбанк
|
-0,1
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
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Какие банки покупали ОВГЗ
Больше половины частных банков, наоборот, наращивали вложения в ОВГЗ.
Номинальным лидером стал Аккордбанк. Но в действительности впереди банки Сергея Тигипко — Универсал Банк и Таскомбанк, которые на двоих прирастили ОВГЗ почти на 5,3 млрд грн.
Замыкает тройку банк «Восток».
Топ-10 банков по приросту портфеля ОВГЗ в 1 полугодии, млрд грн.
|
Аккордбанк
|
3,2
|
Универсал Банк
|
3,0
|
Банк «Восток»
|
2,3
|
Таскомбанк
|
2,3
|
Сбербанк
|
2,0
|
КИБ
|
1,8
|
Укрсиббанк
|
1,5
|
Банк Альянс
|
1,4
|
Банк «Конкорд»
|
1,3
|
РВС Банк
|
1,2
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Предыстория
За 1 квартал 2021 года отечественные банки нарастили вложения в ОВГЗ на 2,6% (или 13,4 млрд) — до 532 млрд грн. Лидерами по приросту стали банки Сергей Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк.
По итогам апреля портфель вложений банков в ОВГЗ сократился на 7,7 млрд — до 524,4 млрд грн.
А в мае банковские вложения в ОВГЗ уменьшились ещё на 8,9 млрд — до 515,4 млрд грн.
Источник: МинФин