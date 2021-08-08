В первом полугодии госбанки избавились от ОВГЗ на 44,5 миллиардов

За январь-июнь текущего года банковский портфель ОВГЗ сократился на 2,7% (или 14,1 млрд) — до 504,7 млрд грн. В июне минус составил 10,3 млрд грн. Это следует из отчетности, обнародованной НБУ.

Фото: bbc.com

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Более 80% банковского портфеля гособлигаций номинированы в гривне, поэтому влияние курсового фактора на динамику является минимальным.

Кто больше сократил

Лидерами по сокращению портфеля ОВГЗ стал квартет госбанков, который на четверых снизил вложения в госбумаги на 44,5 млрд грн.

Лидерами по сокращению вложений в госдолг среди частных банков стали «Пивденный», Альфа-Банк, Райффайзен Банк и ОТП Банк.

Топ-10 банков по сокращению портфеля ОВГЗ в 1 полугодии, млрд грн.

Приватбанк -17,4 Ощадбанк -11,7 Укргазбанк -8,3 Укрэксимбанк -7,1 Банк «Пивденный» -0,8 Альфа-Банк -0,7 Райффайзен Банк -0,5 ОТП Банк -0,4 ИНГ Банк Украина -0,1 Альтбанк -0,1

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

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Какие банки покупали ОВГЗ

Больше половины частных банков, наоборот, наращивали вложения в ОВГЗ.

Номинальным лидером стал Аккордбанк. Но в действительности впереди банки Сергея Тигипко — Универсал Банк и Таскомбанк, которые на двоих прирастили ОВГЗ почти на 5,3 млрд грн.

Замыкает тройку банк «Восток».

Топ-10 банков по приросту портфеля ОВГЗ в 1 полугодии, млрд грн.

Аккордбанк 3,2 Универсал Банк 3,0 Банк «Восток» 2,3 Таскомбанк 2,3 Сбербанк 2,0 КИБ 1,8 Укрсиббанк 1,5 Банк Альянс 1,4 Банк «Конкорд» 1,3 РВС Банк 1,2

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Предыстория

За 1 квартал 2021 года отечественные банки нарастили вложения в ОВГЗ на 2,6% (или 13,4 млрд) — до 532 млрд грн. Лидерами по приросту стали банки Сергей Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк.

По итогам апреля портфель вложений банков в ОВГЗ сократился на 7,7 млрд — до 524,4 млрд грн.

А в мае банковские вложения в ОВГЗ уменьшились ещё на 8,9 млрд — до 515,4 млрд грн.

Источник: МинФин