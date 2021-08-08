Транш МВФ планируют разделить на части

Планируется направить часть средств МВФ в золотовалютные резервы НБУ, а также на стимулирование экономического развития в стране. Об этом сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала «Украина 24».

Фото: focus.ua

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«Сейчас дискуссия продолжается. Но как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведено в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использовано в этом году, но значительную часть будет использовано в следующем году», — отметил он.

По словам Устенко, средства направят не на текущее потребление, а на стимулирование экономического развития в стране в среднем и долгосрочном промежутке времени.

«Это означает, что средства можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием отечественных производителей, например, по поводу машиностроения», — объяснил советник президента.

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Напомним

2 августа Совет управляющих МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму $650 млрд (примерно 456 млрд СДР) для пополнения мировых ресурсов ликвидности. Украина получит $2,7 млрд.

Что такое СПЗ

Специальные права заимствования (СПЗ) (англ. Special drawing rights, SDR) — резервное и платежное средство, эмитируется МВФ. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

В рамках эмиссии деньги получает на свой счет агент, который от имени страны управляет СПЗ. С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (т.е. не кредит) и увеличат золотовалютные резервы (ЗВР) страны на сумму эмиссии.

Исходя из размера квоты Украины (0,42%) наша страна получит $2,7 млрд — это не кредит и это бесплатно.

Источник: МинФин