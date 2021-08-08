С операций с криптовалютами физлица будут платить 5% налога — предложение Минцифры

Министерство цифровой трансформации предлагает установить ставку налога на доходы физлиц с операций с криптовалютами на уровне 5%. Налог будет взиматься с разницы между ценой продажи и приобретения актива, то есть с инвестиционного дохода. Об этом в интервью «Минфину» рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

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По словам Борнякова, согласно предложениям министерства, при определении суммы налогообложения учитываться как доходы, так и убытки. То есть будет облагаться налогом доход от суммы всех операций. Например, продажа биткоина принесла прибыль в 1 тыс. грн, а эфириум был продан с убытком в 300 грн. Сумма, подлежащая налогообложению, считается следующим образом: 1000−300 = 700. То есть 5% налогов нужно будет заплатить с 700 грн.

Пока эти предложения еще не согласованы с другими органами власти. «Наши идеи остаются на уровне предложений, которые мы обсуждаем с Министерством финансов и налоговым комитетом Верховной Рады. Возможно, в финальной версии закона ставка будет выше, возможно, будет установлена прогрессивная шкала налогообложения. Сейчас об этом еще трудно говорить», — отметил Борняков.

Согласованный законопроект о налогообложении доходов от криптовалют будет подан в Верховную Раду в сентябре этого года, ожидает замминистра.

Как налоги считаются сейчас

По действующим ныне правилам при продаже криптовалюты нужно платить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. При этом налог взимается со всей суммы, за которую продан актив. Об этом «Минфину» рассказал старший юрист практики частных клиентов Sayenko Kharenko Дмитрий Гоцин.

То есть, если, например, биткоин куплен за $ 20 тыс., а продан за $ 40 тыс., налог нужно платить с $40 тыс.

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Так же, по словам Дмитрия Гоцина, рассчитываются налоги для произведений искусства, антиквариата и коллекционных вин. «По законодательству Украины, вы не можете учитывать расходы на приобретение этих объектов и у вас возникает обязательство заплатить налог со всей суммы», — пояснил юрист.

Источник: МинФин