Нацрегулятор зарегистрировал спецификацию фьючерса на иностранные бумаги

5 августа Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала спецификацию нового контракта — фьючерса на иностранные ценные бумаги. Об этом говорится в сообщении Украинской биржи.

Фото: cryptobook.pro

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Что это дает рынку

«Новизна для нашего рынка заключается не только в том, что это первый контракт на отдельные ценные бумаги (до этого был контракт только на индекс), но и в том, что это поставочный фондовый контракт», — прокомментировал событие директор по развитию биржи Алексей Сухоруков.

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По его словам, в результате исполнения такого контракта можно купить или продать базовый актив — акции иностранного эмитента или биржевого фонда.

Поставка будет осуществляться на счет в украинском депозитарном учреждении, которое в свою очередь может хранить такие бумаги как в НДУ, так и в иностранном депозитарии.

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«Планируем в ближайшее время начать с контракта на один из ETF и рассчитываем, что этот инструмент существенно оживит интерес как к иностранным ценным бумагам на локальном рынке, так и к фьючерсам», — написал он.

Источник: МинФин