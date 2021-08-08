Китай оштрафует гиганта в сфере доставки еды на $1 млрд

Антимонопольный регулятор Китая планирует оштрафовать гиганта в сфере доставки еды, компанию Meituan, на сумму около $1 млрд за то, что она не позволяла бизнесу сотрудничать с другими подобными сервисами, пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото: pandaily.com

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Расследование в отношении Meituan начали еще в апреле. Тогда компания заявила, что готова сотрудничать с властями, и обязалась соблюдать антимонопольное законодательство Китая.

В апреле антимонопольное ведомство Китая за аналогичное нарушение оштрафовало Alibaba на рекордные $2,8 млрд (4% от годовой выручки на внутреннем рынке). Согласно законам страны, антимонопольные штрафы могут составлять не больше 10% от годового объема продаж компании.

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Meituan — крупнейший поставщик услуг по доставке еды в Китае, но он также занимается онлайн-продажей продуктов и бронированием отелей. Выручка Meituan в 2020 году составила $17,8 млрд, а рыночная капитализация находится на уровне около $170 млрд. Сервис доставки еды стал третьей по стоимости публичной интернет-компанией Китая после Tencent и Alibaba Group, отмечает WSJ.

Источник: МинФин