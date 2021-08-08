Финансы

Какие банки получили убыток с начала года. Список

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По итогам первого полугодия, платежеспособные банки Украины получили 30,077 млрд грн чистой прибыли. 10 банков из 73 действующих показали убытки за 6 месяцев. Об этом говорится в данных НБУ.

Фото: delo.ua

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Кто получил убыток

Убыточным снова стал Правэкс Банк, который потерял 91,4 млн грн.

Правэкс Банк -91,445 млн грн
Банк «Земельный капитал» -52,987 млн грн
Юнекс Банк -21,193 млн грн
БТА Банк -20,587 млн грн
Индустриалбанк -12,972 млн грн
Альпари Банк -5,692 млн грн
Агропросперис Банк -4,604 млн грн
УБРР -3,495 млн грн
Траст-капитал -2,935 млн грн
расчетный центр -1,096 млн грн

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Напомним

По итогам 2020 года 8 банков показали убытки на 6,4 млрд грн. Наибольший минус был у Укрэксимбанка, Проминвестбанка и Правэкс Банка.

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По итогам января-ноября 2020 года 11 банков показали убытки на 4,81 млрд грн. По итогам января-октября 2020 года самыми убыточными стали 10 банков.

Ранее «Минфин» писал, что Национальный банк согласовал план прекращения банковской деятельности Расчетным центром по обслуживанию договоров на финансовых рынках без прекращения юридического лица.

Рейтинг устойчивости банков по итогам 1 квартала 2021

Источник: МинФин

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