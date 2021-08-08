JPMorgan считает CBDC угрозой для частных банков
Стратег JPMorgan Джош Янгер опасается, что клиенты коммерческих банковских структур начнут переводить сбережения на счета регуляторов, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Фото: bbc.com
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Джош Янгер заявил, что быстрое создание национальных цифровых валют (CBDC) может привести к «каннибализации» коммерческой финансовой системы, пишет Bloomberg. По мнению Янгера, клиенты начнут переводить свои средства из частных банков на счета CBDC в центральных банках, что угрожает стабильности частного банковского сектора.
«В случае поспешного создания национальных цифровых валют они могут лишить коммерческие банки от 20% до 30% финансирования», — утверждает Янгер.
Янгер предложил ввести лимит в $2,5 тыс. для хранения национальной цифровой валюты на счетах центральных банков. По его мнению, это удовлетворит потребности большинства домохозяйств и не окажет сильного влияния на финансирование коммерческих банков.
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Источник: МинФин